新莊天橋工地挖破水管！新北大道、五工路口大淹水 交通癱瘓警急疏導

記者莊淇鈞／新北報導

現場淹水情形。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區新北大道與五工路口新建天橋工地，今天（8日）上午11時許，施工單位開挖地基時不慎挖斷自來水主幹管，導致自來水外洩、水管破裂，以致自來水大量湧出，瞬間淹沒新北大道與五工路口路面造成嚴重積水，新莊警方獲報到場，立即疏導車流進行交管，同時通報自來水公司到場搶修，肇事原因仍待釐清。

警方疏導交通。（圖／翻攝畫面）

據了解，新莊警方今天上午11時許接獲報案，新北大道與五工路口路面出現大面積積水，線上執勤警力趕抵現場後調查發現，由新北市府發包的思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工單位開挖天橋地基時，不慎挖破自來水主幹管，導致大量自來水湧出造成淹水。

因為整個路口淹水，車流遭嚴重受阻，警方立即疏導車流並加強現場交通管制，同時通知自來水公司到場關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，相關疏失還待後續市府調查釐清。

