新莊天橋工程挖斷水管影響上萬戶 市府初估需24小時修復

因工程單位在新北市新莊區進行天橋地基施工，不慎挖斷自來水管線，造成自來水湧出，也影響當地上萬戶居民正常供水。（新莊市公所提供）

新北市新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，今（8日）工程單位不慎挖破自來水管線，造成馬路成了河道。新北市政府目前已聯繫自來水公司搶修，市長侯友宜下午也到場關心狀況。市府表示，為避免停水已採減壓供水，受影響包括新莊及大新莊地區上萬戶居民，初估管線需24小時才能修復。

這起意外發生在今日上午11時20分，工程單位在新莊思源路進行天橋地基工程，不慎挖斷自來水管線，造成自來水大量湧出，並漫延至新北大道外線車道，造成局部嚴重積水，警消據報到場封路交管，自來水公司也趕抵現場辦理搶修工作，目前水勢已減退，但路面仍有積水。

新北市長侯友宜下午前往現場關心狀況，聽取工務局及養工處簡報。新北市表示，事發後已聯繫自來水公司到場搶修，並採取減壓供水，避免民眾停水。初步預估在24小時內完成修復，目前受影響約有上萬戶居民，主要為新莊及大新莊地區。

新北市長侯友宜今日下午前往新莊，關心自來水管線挖斷後修復進度。（新北市政府提供）

台灣自來水公司第十二區管理處長陳文龍受訪則表示，因為破裂的管子要停水才能施工，因此目前關閉新北大道大管的制水閥，轄區會盡量從附近水網調配供水，目前供水暫時不受影響。

