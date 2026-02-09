新莊天橋工程挖破水管釀馬路成小河！ 今搶修完畢恢復通行

新北市政府團隊徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路於今日下午1時全線恢復通行。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊區新北大道、思源路以及五工路口人行道天橋新建工程，昨天（8日）傳出挖破自來水管線，導致周邊道路瞬間成小河，新北產業園區一帶供水受影響，影響上萬戶民眾用水，而經工務局等單位搶修後，已於今天（9日）下午1時完成修復，恢復全線交通通行。

據了解，新北市政府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工前已依規定完成管線調查，並與自來水公司在去年12月24日辦理會勘，但因地下管線圖資可能存在誤差，加上五工路因捷運施工後路型改變，導致昨天（8日）上午進行基樁作業時，在道路下方約3公尺處誤挖管徑約500mm的自來水管線，導致大量自來水溢流到馬路上，導致周邊道路成了小河。

新北市長侯友宜昨天曾到場視察，釐清施工狀況及供水影響範圍。（圖／翻攝畫面）

轄區新莊警分局與新北市消防局獲報，緊急動員人車趕赴現場，警方在現場派遣7名警力進行交管，並呼籲民眾提前改道行駛，消防人員也在現場戒備，以防意外發生。

新北市長侯友宜昨天下午也親自到場視察，釐清施工狀況及供水影響範圍，市府災害應變中心進駐現場並同步開設前進指揮所，全面掌握修復狀況，經評估誤挖自來水管導致五工路以北往新北產業園區方向一帶供水受到影響，影響用戶約1萬戶。

工務局總工程司楊至中(右起)、養工處副總工程司黃柏升等人在場緊盯搶修進度。（圖／翻攝畫面）

新北市府整合工務、消防、水利、交通、警察、區公所與自來水公司相關單位，從昨天到今日不眠不休搶修，先是在昨天下午完成完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設等作業，於今日清晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。

修復過程中，工程人員發現同一自來水管線尚有第二處破損漏水點，隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，以確保後續修復品質與供水安全，今天（9日）上午6時15分完成路面清理後，五工路往新北產業園區方向開放一車道通行，行人也引導改行對向人行道，上午尖峰時段整體車流運作順暢。

新北工務局說，自來水公司已於中午前完成更換新管並回填灌漿加固作業，隨即廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，在下午1時開放五工路全線恢復通行，且全面恢復正常供水。

市府與自來水公司全力搶修，今日切除破損斷管並完成更換新管作業，中午全面完成修復並恢復正常供水。（圖／翻攝畫面）

