新莊天橋挖地基挖斷水管1萬戶用水受影響 工務局：採取減壓供水

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新莊區新北大道與五工路口今(8)日上午發生自來水管線破裂事故，養工處施工人行天橋基樁時，不慎挖斷地下約3至4公尺深、管徑約1000毫米的主要自來水幹管，導致大量自來水外洩、路面嚴重積水，影響周邊交通及約1萬戶用水。新北市工務局總工程司楊至中表示，事發後已聯繫自來水公司現場搶修，採取減壓供水，初步預估24小時內可完成修復，並持續釐清施工與管線圖資誤差問題。

新北市工務局總工程司楊至中指出，新北市養工處在新北大道與思源路口施作人行天橋基樁時，不慎打到地下約3至4公尺深、自來水管徑約1000毫米的管線，造成自來水外洩。他指出，事發後已聯繫自來水公司到場搶修，並採取減壓供水，避免民眾停水。初步預估希望在24小時內完成修復，受影響區域主要為新莊及大新莊地區。

楊至中說，雖然施工前已進行管線勘查並與自來水公司會勘，但仍可能存在圖資誤差，導致施工過程中打到管線，目前正在釐清實際狀況。後續會持續掌握工程進度與搶修情況，並及時向社會大眾回報最新訊息。

