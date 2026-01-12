新莊女駕駛疏於注意號誌 撞停等紅燈車輛釀1傷酒測值零

女子駕駛自小客車，因疏於注意交通號誌，撞擊前方等紅燈之自小客車。新莊警分局提供

新莊警分局勤務中心8日15時許接獲通報，指稱新莊區龍安路與裕民街口（丹鳳派出所轄區）發生一起交通事故，警方立即派員前往處理。經了解，係由53歲陳姓女子駕駛自小客車，沿龍安路往福營路方向行駛時，因疏於注意交通號誌，撞擊前方於龍安路停等紅燈之60歲蔣姓男子所駕駛之自小客車，事故發生後，蔣男胸口挫傷，意識清楚，隨即由救護人員送往醫院治療；兩車駕駛人經酒測，酒測值均為0，排除酒後駕車情事。

新莊警分局表示，本案已由交通分隊到場實施現場管制，並完成事故現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，後續肇事責任仍由警方依法調查釐清中。

新莊警分局呼籲，駕駛人行經交叉路口時，務必注意交通標誌、標線及號誌等相關管制措施，確實遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全，切勿心存僥倖違規行駛，以免釀成事故，害人害己。