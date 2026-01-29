新莊好市多停車要收費！2／2起實施 業者證實：陸續導入

【緯來新聞網】要收費了！美式賣場好市多（COSTCO）導入停車收費系統，新莊店去年12月被發現增設停車繳費機，業者公告將自2月2日起實施消費折抵停車費新制，引發討論。

好市多新莊店將於2月2日開始實施停車收費。（圖／翻攝自好市多官網）

有網友在臉書「好市多商品資訊分享」透露，新莊店2月2日開始停車要收費了。公告指出，為了提升會員購物服務品質，好市多賣場停車場將實施購物消費折抵停車費新制，敬請配合停車場管理人員之作業。停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。



新制曝光後，引發一番討論，網友紛紛表示贊同：「早該收費了，希望到時可以好停些」、「太棒了，非常感謝政策，就是要這樣」、「終於不用靠運氣停車了」、「太好了，看會不會比較好停車一點，贊成收費以免有人佔用」、「本該如此！沒消費佔了會員的車位」。

全台14家好市多已導入停車收費系統。（示意圖／AP／達志）

對此，台灣好市多說明，目前全台14家賣場，已導入停車收費系統的門市均已啟用，主要為提升會員的消費體驗，未來將持續逐步導入。



好市多證實，新莊店將於2月2日啟用，另有5家尚未完成安裝，包括台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義，目前仍在規劃中，會陸續推動，若執行皆會提前通知。

