新莊好市多停車要錢了？ 業者證實「還有5家」 網大讚：早該收了





美式賣場好市多廣受許多台灣人喜歡，日前的黑色星期五折扣活動湧入大量人潮，但也有會員反映，部分週邊居民或上班族來「停免費」，讓去消費的會員還要搶車位。不過有網友發現，近期停車場開始加裝繳費亭及車牌辨識等設備，推測即將改採收費制。對此，好市多業者證實，賣場正陸續導入停車收費系統，目前尚有五家賣場尚未完成安裝。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，他分享新莊好市多開始要收停車費了，並附上4張繳費亭、車牌辨識設備的照片。貼文一出，立刻引發網友熱烈討論。

廣告 廣告

部分網友認為好市多做的好，可以避免非購物會員蹭停車位，「早該收了！停戶外也就算了，還都佔室內的，搞的一堆要去買消費的還得搶車位」、「真的是太棒了，不然一堆免費仔」、「太好了，停車蟑螂可以滾了」；此外，有會員推測，新莊店收費將比照中和店，消費滿500元可折抵3小時，沒有消費停車一小時100元。

對此，好市多回應，為提供會員更優質的消費環境，賣場正陸續導入停車收費系統，目前尚有五家賣場尚未完成安裝，有消費都可以折抵。目前尚未安裝的門市有，台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義，共五家，安裝時間目前還未預定，將會陸續推動安裝。

（封面圖／好市多提供）

更多東森財經新聞報導



好市多上架「每年必回購」水果 婆媽搶翻：好吃！

黑五最後一天衝好市多！她見隔壁買1物傻眼：排隊買這個？

好市多黑五「浮現1問題」 一票會員喊不去 業者回應了