新莊好市多悄裝柵欄！業者證實「停車要收費了」：全台陸續增設中

記者李育道／台北報導

好市多新莊店2017年開幕至今8年，停車場一直採免費制，可惜被周邊住戶、上班族占用，讓好市多會員相當困擾，近日就有網友發現新莊店戶外停車場以悄悄增設柵欄、停車繳費亭，文章曝光立刻引發熱論，對此，好市多也向《三立新聞網》證實，全台賣場正逐步導入停車收費系統，但目前尚未有確定的安裝時程與啟用時間。

「新莊開始要收停車費了」有網友昨天在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享數張停車場照片，可以看到工作人員忙進忙出，正在好市多新莊戶外停車場入口裝設柵欄、感應器，並放上告示牌清楚提醒「收費柵欄建置中，請減速慢行」停車場內部則開始架設停車繳費機機台。

好市多新莊店停車場將採收費制，且其他店陸續設置中。（圖／擷取自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

文章曝光後，大票會員贊成此政策，「早該收了…一堆停xx蛋的…停戶外也就算了，還都佔室內的。搞的一堆要去買消費的還得搶車位??!!看看中和，自從改收費後多好停呀!!就知道之前多少XX蛋了…」、「很好啊，不然一堆車營業結束了還可以停在裡面」、「經常停到四樓或頂樓然後結帳時沒人排隊」、「不錯啊 試用者付費」、「早就該收費了」、「終於！」、「希望台南好市多也收費」、「拜託南屯的也收一下」。

針對好市多新莊店停車收費一事，《三立新聞網》向好市多求證，業者表示，為提升會員消費體驗，賣場正逐步導入停車收費系統，消費金額皆可折抵停車費用，不過無預定時間，會陸續推動安裝。據了解，目前停車場未收費的還有台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義等5家分店。

