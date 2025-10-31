新莊婦「走斑馬線也遭殃」 大卡車未停讓輾斷右腿血肉模糊
新北市新莊區昨（30日）上午發生一起嚴重車禍，一輛預拌混凝土車行經中正路與龍安路口右轉時，僅稍微停下而未完全停讓行人，結果撞倒正在斑馬線上過馬路的66歲滕姓婦人，左前輪當場輾斷她的右腿。
警方調查，58歲陳姓司機上午11點多駕駛混凝土車，沿新北大道七段右轉進入中正路往桃園方向行駛，雖一度減速讓行人通過，但再次起步時仍與滕婦發生碰撞。監視器畫面顯示，當時斑馬線上共有3名行人，滕婦走在最靠近車道的一側，似乎未察覺大車從左後方逼近，結果在行人庇護島旁遭撞倒，痛苦倒地不起。
消防人員獲報趕抵現場，發現滕婦右腿變形、傷勢嚴重，立即將她送往板橋亞東醫院急救。警方對陳男進行酒測，結果為0.00毫克，排除酒駕嫌疑。
新莊分局指出，陳男行經行人穿越道未暫停禮讓行人先行，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項舉發，可處新臺幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，且因造成他人重傷，將吊銷駕照。警方也呼籲，駕駛人轉彎或經過斑馬線務必減速暫停，確認行人安全再通行；行人穿越馬路時也應注意周邊車輛動態，避免憾事發生。
