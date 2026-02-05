新莊孕婦騎車自撞「一屍兩命」！家屬徵求行車紀錄器

新莊一名孕婦騎車不明原因自撞，造成一屍兩命悲劇。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市新莊區環漢路二段昨日晚間發生嚴重車禍，27歲的王姓女子騎機車返家途中，不明原因自撞路邊緣石，隨後失控衝撞燈桿，緊急送醫後仍宣告不治，王姓女子是下個月即將臨盆的孕婦ㄈ，釀成「一屍兩命」悲劇，家屬在網路上急尋行車記錄器釐清事發經過。

新莊分局昨日晚間獲報，環漢路二段往三重方向發生車禍，員警到場發現僅有一輛機車倒在路邊，傷者王女倒臥馬路，頭部、臉部多處撕裂傷、牙齒斷裂及左手骨折，已經失去呼吸心跳，救護人員緊急送醫治療，但急救後仍宣告不治。

警方指出，王姓女子騎車行經事故路段，不明原因自撞路緣石，隨後猛烈撞擊路旁燈桿，事發現場前後路段的公設監視器距離較遠，畫面中僅能看見王女的機車車燈衝向右側路肩之後熄滅，警方調查釐清，王女體內酒精反應為零，初步排除酒後駕車。

王姓女子下個月即將臨盆，事故意外導致「一屍兩命」，親友事後在不同網路社群發文徵求目擊行車記錄影像，警方表示若有新事證將會進一步調查釐清。不過警方調閱事故現場附近私人監視器，初步研判疑為精神不濟或恍神導致自撞，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

