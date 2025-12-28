新莊宏匯廣場前震後「馬路裂開」 區公所：地震前就存在 已派員填補

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，雙北等縣市震度達4級。新莊區公所表示，新北市宏匯廣場前道路原本就有裂縫，受地震影響裂縫擴大，丹鳳高中前龍安陸橋也出現磁磚掉落情形，已連夜派員填補道路裂縫並清除磁磚，後續將進行修復作業，龍安陸橋通行動線暫時封閉，預計30日重新開放。

27日深夜宜蘭外海規模7.0地震，雙北等地震度達4級，新北市宏匯廣場前道路裂縫擴大，新莊區公所連夜完成填縫，後續將刨鋪檢修。（圖／新莊區公所提供）

新莊區長朱思戎接受中央社記者電訪表示，經查，宏匯廣場前道路裂縫在地震前即已存在，原本是輕微裂縫，但經昨晚地震後，裂縫寬度出現擴大情形。

朱思戎表示，公所及養工處人員今天凌晨前往現勘，確認路面無明顯高低差，但因裂縫位於行人穿越道上，為避免影響行人通行安全，經連夜搶修，已完成裂縫填補作業。

朱思戎指出，為防止裂縫持續擴大，後續將辦理局部路面刨鋪作業，施工過程將同步檢視路基狀況，若發現路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要填補及夯實處理，確保路面品質。

27日深夜宜蘭外海規模7.0地震，新莊龍安陸橋因強震致磁磚掉落。新莊區公所已連夜完成掉落磁磚清除及封閉。（圖／新莊公所提供）

朱思戎也提到，龍安陸橋外裝飾用的磁磚也因地震影響掉落，區公所已派員清除，於清晨3時許完成作業，並暫時封閉相關通行動線，以確保用路人安全。

他表示，初步檢視，天橋主體結構未發現異常。為避免仍有磁磚剝落，將拆除剩餘磚飾並整理表面，預計於30日重新開放通行。