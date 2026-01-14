新莊宏匯美麗新影城歇業 爆無資遣費.拒調動記曠職爭議

新北市 / 綜合報導

新北宏匯廣場內的美麗新影城去年底突然歇業，已近1個月，大批員工控訴未領到資遣費，員工指控公司要求轉調去其他據點或簽自願離職書，若不配合就以曠職為由解僱，目前勞工局已接獲13人申請勞資爭議調解。

門口掛上了今日暫停營業，但是已經好幾個今日過去，不知何日君再來，新北市新莊美麗新影城去年12月傳出歇業，如今人去樓空，但是員工的權益似乎也一場空，員工控訴去年12月8日公司通知發電異常，隔天要員工先休假，但公司始終沒說何時恢復營業，乾等到22日下午，員工才從官網發現歇業公告。

當晚公司才告知員工，31日起陸續有員工申請勞資爭議調解，今年1月公司表示無意願調點的可以簽自願離職，聲稱提供調點員工交通補助，台北大直店每天50元，桃園台茂店每日83元，員工痛批根本不夠付交通費，公司回應曠職可不經預告終止勞動契約，讓員工質疑公司想要推卸責任。

新北勞工局勞資關係科長蕭慧敏說：「如有違法調動影響勞工權益，勞工可向雇主終止勞動契約，此時雇主仍有給付資遣費義務，如未依法給付可處新台幣30萬以上，150萬以下罰鍰。」

新北勞工局表示即使有調動爭議，雇主還是有給付資遣費的義務，如果沒有依法給付最高開罰150萬元，影城則回應歇業是遭到宏匯廣場無預警斷電，對員工造成損失感到抱歉，但一切都依法處理。

