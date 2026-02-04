新莊宏匯義式餐廳「食物中毒」疑沙門氏菌感染 衛生局派員稽查

新莊宏匯廣場一間義式餐廳疑似出現食品安全疑慮。 圖：翻攝自Bellini Pasta Pasta官網

[Newtalk新聞] 近日有民眾前往新北市新莊宏匯廣場一間知名義式餐廳用餐，家中成員陸續出現身體不適情形，其中一名幼童更因高燒引發熱痙攣住院，疑似感染沙門氏菌。相關貼文在社群平台引發關注，新北市衛生局已接獲通報派員前往稽查。

有民眾在社群平台Threads發文指出，在1月29日晚間前往新莊宏匯廣場的貝里尼(Bellini Pasta Pasta)餐廳用餐，一家四口除3個月大嬰兒外，其餘成員自隔日起陸續出現不適症狀。原PO表示，先生每天反覆畏寒、發燒並伴隨腹痛、水瀉；女童則在31日發燒引發熱痙攣，同樣出現嘔吐腹痛、水瀉等情形，目前仍住院治療，醫師初步研判疑似感染沙門氏菌；自己則出現較輕微的發燒與水瀉症狀，身心俱疲之下發文詢問，是否有其他同日用餐的民眾出現相同情況。

新北市衛生局接獲通報後，已於昨日派員前往該餐廳稽查，發現有個人衣物置於作業場所等不符合規範情形，已命業者限期改正，若屆期複查仍不合格，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，衛生局也同步抽驗「凱撒沙拉」進行衛生標準檢驗，若結果顯示不符規定，經限期改正後仍未改善，將可依同法第17條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

對此，業者已於第一時間聯繫發文民眾，並留言回復已將事件回報給區主管了解情況。今日業者則對外發出聲明致歉，表示全力配合主管機關調查，並基於對顧客健康與食品安全的重視，於今日自主停業一天，並同步進行環境及相關作業流程的全面清潔與消毒。







近日有民眾po文在新莊義式餐廳用餐卻陸續出現身體不適。 圖：翻攝自Threads/來源：tiffanyhonggg

餐廳業者針對食安疑慮發布聲明，並於4日暫停營業進行全面清消。 圖：翻攝自Thread