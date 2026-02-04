新莊宏匯貝里尼爆食安危機！多人發燒水瀉、3歲童熱痙攣 業者緊急停業消毒

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

新北市新莊宏匯廣場的義大利餐廳貝里尼（Bellini Pasta Pasta）傳出疑似食品中毒事件，有民眾反映一家三口於上月29日用餐後陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀。新北市衛生局證實已接獲通報，並前往現場稽查，進一步釐清原因。

新北市新莊宏匯廣場的義大利餐廳貝里尼（Bellini Pasta Pasta）傳出疑似食品中毒事件。（圖／翻攝貝里尼臉書）

有民眾在Threads發文表示，於29日晚間前往新莊宏匯廣場的義大利料理餐廳用餐，沒想到一家三人陸續出現急性腸胃炎症狀，包括反覆畏寒、發燒、腹痛及水瀉。3歲女兒病況最為嚴重，因高燒引發熱痙攣送醫，醫師初步研判疑似感染沙門氏菌。貼文一出，陸續有多名於30日、31日前往用餐的民眾也指出有相同症狀。

對此，新北市衛生局食品藥物管理科表示，昨（3）日接獲疑似食品中毒通報後，已立即派員前往餐廳稽查，發現作業場所內有個人衣物等不符食品衛生規定情形，已要求業者限期改善，若屆期複查仍不合格，將依食品安全衛生管理法，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，衛生局也同步抽驗餐廳提供的凱薩沙拉，後續將依檢驗結果判定是否符合衛生標準，若未達規定且複查仍不合格，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

對此，貝里尼新莊宏匯店今發出聲明致歉：「基於對顧客健康與食品安全的高度重視，本公司於2/4（三）自主暫停營業一天，並同步進行營業及相關作業流程之全面清潔與消毒，作為預防性處理措施。」

貝里尼今發出聲明致歉。（圖／翻攝貝里尼臉書）

