新莊宮廟多 民代虔信貼近選民

新北市議員翁震州因為爺爺就是開宮辦事，所以信仰對自己在文化傳承、社群凝聚及為公眾服務的歷練很多，是很好的人生經驗。（吳嘉億攝）

新北市議員第三選舉區（新莊區）傳統宮廟林立，甚至有條知名的廟街，每年辦遶境被稱為「新莊大拜拜」的地藏庵、國定古蹟廣福宮、市定古蹟慈祐宮、文昌祠、武聖廟等，不但是居民的信仰中心，也是民意代表與選民拉近距離的場所。年底將辦理九合一選舉，不少現任議員、有意參選者都將宮廟列為必拜訪與經營的地方。

國民黨議員戴湘儀表示，平時較常到主祀關公的廟宇參拜，新莊就是去武聖廟，因為新北市長侯友宜過去任職警察工作也是虔誠信仰關公，其剛正不阿、重義守信的精神，象徵正氣與原則，與自己擔任政治工作者，始終相信處理陳情、問政都應秉持以公眾利益為最高原則的態度相同，並非以選票作為判斷依據。

戴湘儀強調，要成為真正為民服務、對得起選民託付的民代，唯有大氣凜然、心中有正義，才能在複雜的公共事務中站穩立場。

民進黨議員翁震州則說，小時候爺爺就是開宮辦事的廟公，所以自己對於傳統宮廟民俗不陌生，也都參與過。宮廟是文化的傳承，也是社區聚落與親屬朋友凝聚在一起的理由，更記載了地方發展歷史、鄰里長輩人生故事的軌跡。

翁震州指出，高中參加基督教禮拜、團契，大學就讀天主教的輔仁大學，這樣的人生成長背景，歷練出自己對信仰的文化傳承、社群的凝聚及為公眾服務的熱忱，進而從各種宗教活動接觸到各地方社群，甚至與較少參與公眾事務的民眾因宗教而相遇，這些都是很好的人生經驗。