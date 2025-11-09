新莊小客車失控翻覆撞3車 駕駛一度受困送醫

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

新北市新莊區今（9）日下午發生一起車禍；據了解，一輛自小客車沿環漢路往樹林方向行駛時，疑因不明原因偏離車道，先擦撞路緣後自撞路邊停放的自小客車，造成車輛翻覆，再波及路燈及另2部停放車輛。本起事故造成59歲駕駛林姓男子一度受困車內，經消防人員協助脫困後送部立台北醫院治療，初步確認意識清楚，傷勢仍待醫院進一步評估。

警方獲報後立即趕赴現場，新莊派出所員警於現場協助交通疏導及後續處理；據警方掌握，初步查看車上無違禁品，駕駛也沒前科，經酒測值為0，對方四肢輕微擦挫傷，且有適當駕照。

另外，拖吊車下午4時20分到場處理後，並在下午4時45分路況排除。

新北市新莊區發生車禍。（圖／警方提供）

新北市新莊區發生車禍。（圖／警方提供）

