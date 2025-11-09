新莊小客車行駛時「出事了」 後方車流「美叮美噹」

小客車側翻占據單線車道。翻攝畫面

新北市新莊區今（9日）下午發生車輛側翻意外，1名男子駕車失控自撞又波及2轎車、1小貨車後側翻，男子一度受困在駕駛座上，所幸意識清醒，警消協助脫困後將他送醫，但翻覆的車輛占據單線車道，導致後方車流動彈不得，造成嚴重回堵，警方後續派員到場協助疏導。

今日下午3點44分，該男子駕駛自小客車行經新莊區新莊路259巷時，不明原因失控撞上路緣，波及路旁停放的2輛轎車及1部小貨車後側翻，車輛直接占據車道，駕駛也受困在駕駛座內動彈不得。

廣告 廣告

受到事故影響，後方車流嚴重回堵。翻攝畫面

警消獲報後趕到現場，確認駕駛意識清楚，立即協助將他脫困送醫，不過因為翻覆的車輛橫擋在道路中央，造成後方車流完全無法動彈，交通嚴重回堵，警方派員到場協助疏導，至於事故發生原因仍待調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／最恐怖跟騷犯！陸男暈船新北美女公務員 飛越北半球衝市府堵人送禮求見面

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣