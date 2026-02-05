新莊尾牙濺血！包商請款遭拒怒揮菜刀 現場酒瓶椅凳亂飛、監視器畫面曝

記者林盈君／新莊報導

5日深夜，新北市新莊區民安西路附近，驚爆當街砍人事件，某裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，一名翁姓的下游包商，疑似因屢次請款遭拒，心生不滿之下，遂於今天晚間，到熱炒店堵人，雙方疑爆發激烈口角，最後翁男情緒失控，竟持刀憤怒揮砍，造成上游包商、張姓男子受傷，約被砍中4公分刀傷；另一名男子穿刺傷，所幸送醫均無生命危險。警方獲報後到場，將翁男與其他人帶回，全案將依傷害罪偵辦。

新北市新莊某熱炒店，深夜發生砍人事件。（圖／翻攝Threads@dockhg67）

從曝光的監視器可以看到，翁男到場後持菜刀揮砍，而現場眾人發現後，隨即朝翁男丟擲啤酒瓶，雙方混戰成一團，現場酒瓶、塑膠椅、塑膠箱子飛舞。初步了解，翁男疑不滿上游包商張男拒絕請款，因遲遲拿不到錢，就到尾牙場合堵人鬧事，最後演變成一團大混戰，雙方你追我打，嚇壞用餐民眾與附近居民。

新北市新莊某熱炒店，深夜發生砍人事件。（圖／翻攝Threads@dockhg67）

