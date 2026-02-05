新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫

新莊一間熱炒店外，發生砍人事件。（圖／翻攝Threads@dockhg67）

新北市新莊區民安西路5日晚間8時50分許，一間熱炒店外發生尾牙聚餐衝突濺血事件。一間裝潢公司當晚在店內舉辦尾牙餐會，卻疑因工程款請領爭議，引發下游包商持菜刀追砍上游包商，現場酒瓶、椅凳亂飛，造成2名男子受傷送醫，所幸均無生命危險。警方獲報後迅速到場控制局勢，將相關人等帶回釐清，全案將依傷害等罪嫌偵辦。

警方調查指出，事發當時裝潢公司正在店內聚餐，一名50歲翁姓下游包商得知後，到場欲與公司人員談判工程款事宜。由於翁男先前多次請款未果，情緒疑似逐漸失控，並在餐會期間於店外徘徊等待。

隨後，上游包商張姓男子至店外抽菸時，翁男疑持事先購買的菜刀上前揮砍，導致張男手腳部位出現約4公分刀傷；另有一名男子在混亂中遭利器刺傷。現場民眾見狀紛紛拿起啤酒瓶、塑膠椅等物品反擊制止，衝突一度擴大成混戰場面，店家與其他用餐民眾也受到驚嚇。

警方表示，接獲報案後立即派遣快打警力到場，第一時間壓制涉案嫌犯並控制現場情勢，同時通報救護人員到場，將2名傷者送醫治療。警方也在現場查扣菜刀等相關器械，並調閱周邊監視器畫面，以釐清案發經過。

初步調查顯示，雙方彼此認識，且同屬工程合作關係，衝突導火線疑為工程款結算爭議。翁男向警方供稱，對方積欠工程款約10萬元未付；張男一方則表示僅欠約4萬元，雙方對欠款金額說法不一。

警方已依現行犯將翁姓嫌犯逮捕，並將相關涉案人員帶回派出所說明。全案詢後，將依傷害等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

