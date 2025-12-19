新莊工人「疑踩空」15樓墜至8樓命危 勞檢處勒令停工

新莊某工地19日下午發生工安意外，葉姓工人從高處墜落命危，如今尚未脫離險境。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區19日發生工安意外，57歲葉姓男子在福美街建築工地進行外牆磁磚拼貼作業時，疑似踩空而從15樓墜到8樓，一度沒有生命跡象，經救治後恢復呼吸心跳，但目前尚未脫離險境，勞檢處則已介入調查，並勒令停工，確切事故原因則仍須釐清。

據了解，葉男19日下午1時許在15樓鷹架上，進行外牆磁磚拼貼作業，卻疑似不慎踩空而墜落至8樓，導致頭部撕裂傷，身上還有多處骨折，當場失去生命跡象，被緊急送往台北馬偕醫院救治後恢復呼吸心跳，但目前尚未脫離險境。

警方獲報後立刻趕抵現場，抄登工地負責人、發現人與傷者資料，勞檢處也已介入，發現現場未設置防墜設施，已勒令工地停工，正釐清事故原因，倘若調查認定雇主有過失，則將依職業安全衛生法開罰3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障當事勞工權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助辦理職災慰助，並將個資轉送勞工保險局提供必要的協助；為避免災害擴大，已勒令現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事外牆相關作業。

