新莊工地工人墜樓 勞檢處勒令停業並啟動慰助

十九日下午新莊區福美街一處工地發生工人墜落工安意外，五十八歲葉姓男子從十五樓摔至八樓，現仍持續治療中。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新莊警分局今（19）日接獲新北消防隊轉報，下午13時許新莊區福美街62巷一處工地發生工人墜落工安意。經頭前所警網趕赴現場了解，係工地工人葉男（58歲）於15樓鷹架施作外牆磁磚工程時，疑似不慎踩空墜落至8樓，致頭部有明顯外傷。同工班同事發現後立即通報119到場救護，後續由消防人員急救處置後送往臺北馬偕醫院救治。

新莊警分局指出，頭前所員警現場抄登傷者、發現人及工地負責人等相關資料備查，並依規定通報勞工局辦理職災工安意外通報事宜。

新北市勞檢處於今（19）日下午接獲通報，新莊區一處建案工程發生工人墜落意外，勞檢處隨即派員前往實施檢查。

新北市勞檢處指出，經初步調查發現，今日下午近2時許，葉姓勞工（男，58歲）於17樓外牆從事貼磚作業，因現場未設置防墜設施，導致葉男墜落至8樓陽臺，當場失去呼吸心跳，經緊急送往台北馬偕醫院急救後，目前已恢復生命跡象，但仍在醫院持續治療中。

勞檢處提到，為避免災害擴大，勞檢處已勒令現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事外牆相關作業。此外，勞檢處初步認定雇主涉有過失，未來如確認屬實，依職安法可處3-30萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障葉男權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助辦理職災慰助，並將個資轉送勞保局提供必要的協助。