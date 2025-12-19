新莊工安意外！工人15樓直墜8樓 昏迷送醫搶救

警方到場釐清事發經過。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊福美街一處建築工地，今天（19日）下午傳出工安意外，一名葉姓工人在15樓鷹架施作外牆磁磚工程時，不慎踩空墜落至8樓，同事發現後連忙報警尋求協助，消防人員到場時，發現葉男頭部外傷、意識昏迷，緊急將他送往醫院救治，確切事發經過仍待後續進一步釐清。

據了解，57歲葉姓男子今天（19日）下午1時許，在新莊福美街一處建築工地15樓鷹架處施作外牆磁磚工程，疑似不慎踩空墜落至8樓，致頭部有明顯外傷，工班同事發現立即撥打119求救。

新北市消防局獲報派員趕抵時，發現葉男頭部、肢體撕裂傷，意識昏迷，緊急將他送往北市馬偕醫院救治，而轄區新莊分局獲報到場抄登傷者、發現者以及工地負責人等相關資料後，通報新北勞工局辦理職災工安意外通報事宜。

