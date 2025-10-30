新莊幼兒園爆集體不當對待 教育局證實兩教保員違規勒令停職

新莊某幼兒園爆不當管教，教育局證實2職員違規勒令停職。（示意圖／翻攝自Pixabay）

新北市新莊區某私立幼兒園日前傳出教師疑似不當對待幼兒案，受害幼生母親17日在市議員陳乃瑜陪同召開記者會，痛訴孩子自 8 月換老師後，出現情緒低落、畏懼排便等異常反應，甚至出現瘀青。新北市教育局今對外發布聲明，證實兩名教保員確實構成不當對待行為，已立即採取勒令停職處分。

受害幼生母親當時在記者會上哽咽表示，8 月底發現兒子額頭有瘀青，孩子稱是老師打的，但園方堅稱無打人且園內無監視器可供對證。9 月初在兒子書包放置錄音筆蒐證，錄到疑似孩子遭受毆打的聲音，並向教育局通報。

新北市教育局對此回應，於 9 月 5 日接獲通報後即刻派員稽查並啟動調查。經過訪談與蒐證，已於 10 月 30 日完成調查報告，確認許姓、吳姓兩名教保員構成不當對待行為。教育局已勒令二人立即停職，避免再接觸幼生，並強調將嚴懲違規行為。調查報告將送交不適任人員認定委員會審議。依法最重可處新臺幣 60 萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱。

此外，兩名教保員最重可處以終身不得於教保服務機構任職的處分。至於針對社群上流傳的其他不當對待爭議，教育局也做出說明，幼生臉頰受傷案已於 去年12 月曾啟動調查，今年2 月決議不構成違法事件，同年 6 月新北地檢署也處以不起訴處分。儘管如此，教育局將持續稽查，確保藍姓職員未從事教保服務工作。

針對家長於 10 月 30 日提供教保員疑有私自翻找幼生書包的新事證，教育局已併案調查，並要求園方加強教師專業倫理教育。教育局強調，對於任何不當對待幼生的行為絕對零容忍，若查證屬實將依法嚴懲、絕不寬貸。未來除持續不定期稽查外，也將強化教保服務人員在正向管教、情緒管理等方面的專業知能研習，全力守護幼生安全。

