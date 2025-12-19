新莊建案男工人17樓墜至8樓 新北勞檢處：雇主若涉過失可罰30萬

新北市新莊區今日下午2點左右發生一起建案工程工安意外，市府(見圖)勞動檢查處已派員至現場檢查。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區今日下午2點左右發生一起建案工安意外，58歲葉姓男工人自17樓墜落至8樓陽台，送醫搶救。市府勞動檢查處指出，已派員至現場檢查，初步調查，葉男在17樓外牆貼磚，但現場未設置防墜設施，葉男墜落後失去呼吸心跳，送台北馬偕醫院急救後已恢復生命跡象，但仍在院治療；已經勒令停止作業，且初步判定雇主涉有過失，如確認屬實，將依職業安全衛生法開罰3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處說，為保障當事勞工權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助辦理職災慰助，並將個資轉送勞工保險局提供必要的協助；為避免災害擴大，已勒令現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事外牆相關作業。

