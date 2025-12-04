新莊復興路出現2公尺深坑洞 區公所緊急封路管制

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區復興路一段97號前道路今天上午7點多，路中央出現約長2公尺、寬2公尺、深約2公尺的掏空，下陷位置正位於車道中央，經民眾通報後，新莊區公所派員到場管制，工務局養工處巡查人員抵達後初判為雨水箱涵破損所致，現場已先完成交通維持，區公所表示，廠商會隨即到場搶修。

新莊區長朱思戎表示，新莊復興路一段下面有下水道箱涵，數十年的箱涵老舊，再加上這個區域有滲水的情況，所以鋼筋有鏽蝕，乘載力不足，所以有塌陷。

經公所人員會勘，下面深度兩公尺是箱涵的深度，所幸在7點半左右就已經有通報，第一時間公所跟中港派出所都有進行交維管制，目前復興路一段在取消周邊摩托車、汽車停車格之後，維持雙向通行，交通上沒有問題，預計會在24小時之內進行修繕，應該在2個小時之內，就會有專門的廠商到現場進行後續的修復工作。

