新莊復興路現坑洞 急管制

新北市新莊復興路一段道路地下排水箱涵因年久鏽蝕塌陷破大洞，現場廠商機具進場施工開挖作修復工程。（吳嘉億攝）

新北市新莊區復興路靠近中和街路面，4日上午近7時突然傳出巨響，道路中間路面塌陷成約1米平方、深約2米的大洞，警消獲報趕赴現場察看及管制交通，新莊區公所到場初步勘查為老舊排水箱涵上蓋鏽蝕塌陷，導致路面塌陷。現場架設護欄及淨空，塗銷兩側路邊停車格進行施工修復，預計1至2天搶修完畢。

附近民眾提到，數年前在復興路靠近中華路段道路先前也曾破大洞，造成1輛轎車左前輪胎陷入，幸好這次是在早上時間，若是有機車行經可能就要掉下去了。

新莊區中和里長林孟鴻指出，早上6時30分行經該路段還沒有發現異常，後來鄰居通報有聽到「轟隆」巨響，他急忙過去查看，見到1個比水溝蓋還大的大洞，立即打電話通報公所及警消到場，當時還有許多汽機車經過緊急剎車，避開繞行，附近民眾趕緊拿三角錐警示，員警隨後到場疏導交通。

新莊區公所區長朱思戎表示，因為復興路道路下方的老舊下水道排水箱涵興建時間悠久、結構老化，加上路面及下方的地下水影響，造成結構脆化，導致箱涵頂板鏽蝕塌陷破損，後續會全面進行下水道箱涵頂板的修補工作，並針對全線作持續的巡檢，預計修復時間需要1至2天，若要再加上對結構強化與養護，能到達足夠支撐車輛通行載重約需1至2個星期。

朱思戎指出，目前淨空與暫時塗銷新莊運動公園旁、復興路一段坑洞兩側的汽、機車停車格，維持復興路一段雙向通行，至於塌陷的坑洞已由廠商派遣機具進行全面開挖修補，並由交管人員於現場管制車輛通行，確保交通順暢。