新莊快樂公園啟用 侯友宜提醒長輩多運動還要小心詐騙
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市工務局斥資3.2億元打造新莊區瓊泰路旁的「快樂公園」28日舉行啟用典禮，市長侯友宜前往體驗，他鼓勵長輩要多出來活動筋骨，但更要注意每天滑手機時，千萬不要被詐騙集團的詐騙廣告把一輩子辛苦換來的財產騙走。
侯友宜表示，新莊為新北市第二大行政區，人口眾多，公園及休憩空間的需求尤為迫切，快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，是當地居民重要的休憩據點，既有設施已無法滿足日益增加的使用需求。
市府推動公園的闢建工程，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約6400平方公尺，與未來的溫仔圳重劃區開發相鄰，並與對岸的瓊泰河濱公園相呼應，形成完善的綠廊與路網。
工務局長馮兆麟指出，開闢範圍過去為菜園及雜樹林，市府活化閒置土地，著手改建為公園綠地，經廣泛徵詢民眾、地方團體及里長等各界意見，規劃出入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等五大區。
馮兆麟說，公園中最吸睛的亮點為蜂巢主題遊戲塔，靈感源自蜜蜂飛行路徑，設計富有挑戰性的滑梯與攀爬設施，鼓勵孩童探索冒險；共樂地景沙坑區提供西瓜轉盤、沙坑及益智遊戲牆，促進孩童感官發展與社交互動。
新建工程處長簡必琦表示，施工過程中注重環境保育與低碳永續，設計階段導入節能減碳思維，全區設有保水設施與雨水回收系統，強化社區防洪韌性；同時運用再生資源配置太陽能儲電系統及LED節能照明，提升資源利用效率，打造永續友善的休憩空間。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
更多自由時報報導
芭樂一顆80元！產地農民看到這一幕 拳頭都硬了
北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了
再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
其他人也在看
空品拉警報！全台31測站亮橘燈 「這些縣市」特別慘：快戴口罩
近來東北季風增強，環境部今（26日）表示，東北季風可能挾帶境外污染物，影響台灣及離島的空氣品質，尤以彰化、台東及雲嘉南地區易出現揚塵現象。根據環境部空氣品質監測網，截至上午11時，已有31個測站空品達橘色提醒等級，多位於南部地區，提醒民眾盡量減少外出，敏感族群或老、幼等抵抗力較弱者，應戴口罩防護。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這次「PM10」偏高！西半部空污警報 戴口罩能自保
沙塵暴影響台灣空氣品質，前中央氣象局局長鄭明典今天透過臉書發文警告「沙塵影響持續」，並指出此次PM10濃度偏高，建議民眾戴口罩保護。環境部同時提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮、馬公、馬祖及金門地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。中天新聞網 ・ 2 小時前
「湄公河在哭泣」東南亞逾2400礦場 排放氰化物、汞入河川 衝擊7000萬人生計
位於泰緬邊界、湄公河的支流「郭河」（Kok River），一直是清萊省、清邁部分社區重要的生命線，但如今因為採礦污染，當局2025年4月要求停止使用河水，不能用來種植作物、也沒有漁獲，重創民生之外，更讓居民情感受創。有人形容沒有河水，自己彷彿被掏空，更有漁民說，「如果湄公河會說話，它會說它想哭。」 漁民表示，湄公河如今面臨多重挑戰：廢棄物污染、採礦、水力發電大壩等問題，讓水流不斷改變，水位難以預測。華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）發布研究，利用衛星影像辨識礦場活動，指出在整個東南亞地區，有逾2400處礦場，其中許多為非法且未受監管，恐怕正將氰化物和汞等致命物質，排入河川中。 研究指出，包括366處沖積礦、359處堆浸礦場以及77處稀土礦，其排放最終都匯入湄公河流域。緬甸的薩爾溫江（Salween）、伊洛瓦底江（Irrawaddy）等主要河流的眾多支流，可能已經受到嚴重污染。 湄公河是亞洲第三大河，養活超過7000萬人，也支撐當地農漁產品出口。泰國科研機構的採樣也顯示，支流郭河中已出現與稀土、金礦開採相關的「砷」，以及重稀土元素如鏑與鋱。 泰國政府表示，已經成立三個新的小組，協調國際合作、監測礦場對環境的影響，並確保擁有替代水源。另一方面，緬甸礦場的原料還會被運往中國加工，而中國幾乎壟斷這些關鍵金屬的生產，也成為中美關稅戰的籌碼。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
海洋工程研討會暨國際能源論壇 盛大登場
國立臺灣海洋大學（下稱海大）表示，「第四十七屆海洋工程研討會暨國際能源論壇」本（十一）月廿七至廿八日在國立中興大學登場，今年以「探索海洋·智慧治理」為主題，聚焦智慧監測、永續工程、海洋能源與氣候調適等重要議題，吸引逾四百位學者、產業專家及政府機關代表與會。此次研討會由交通部運輸研究所、中興大學、海洋委員會、台灣海洋工程學會、臺灣港務股份有限公司與宇泰顧問公司主辦，並由水利署、文資局、漁業署、能源局等多個政府單位共同推動。今年最受矚目的焦點之一，是海大校長許泰文特別促成國際能源論壇，邀請到國際重量級能源領域學者：美國麻州大學阿默斯特（Amherst）分校Prof.KrishT.Sharman及挪威斯塔萬格（Stavanger）大學Prof.MukChenOng來臺分享「波浪 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
運用低碳建築概念 全國首座綠建庇護園區落成
全國第一座綠建庇護園區日前落成，育成基金會在庇護工場原址，重新打造一座嶄新的園區。不僅運用低碳建築概念，以木構結合回收鋼構作為主結構，減碳量相當於30公頃森林，一年的固碳量。同時設置雨水回收系統，用於澆灌、清潔，可以大幅減少自來水的使用量。這邊「憨寶貝」忙著整理車子，又是吸塵、打蠟；另一邊的則是裝麵包。座落在台北市建國南路、濟南路口橋下的，全國第一座低碳建築永續庇護園區，正式啟用。園區分為，洗車中心以及蕃薯藤餐廳，可提供80個以上的就業機會，其中庇護員工就將近一半。提供逾80個就業機會! 一窺全國首座綠建庇護園區 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會創會董事長陳節如：「我們全台大概有20幾萬，是心智障礙者，百分之30需要全程的服務，百分之70就可以來，訓練他們工作的機會，工作對他們來說是，非常快樂的，他們只要聽到，每天都非常準時要來上班，如果各縣市如果，大量的來做這些，給他們工作機會，我想這些小孩就，不用說放在家裡，造成家裡的負擔。」導入低碳建築概念 //全國首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會，20多年前在原址成立兩家庇護工場，去年3月啟動重建工程，新建全國首座的綠建庇護園區，不僅導入低碳建築概念，減碳量相當於30公頃森林一年的固碳量，還透過設置50噸雨水回收池，供園區澆灌、清潔用水，減少自來水消耗，同時也改善橋下淹水問題。該建築更榮獲「2023年淨零建築大賞」肯定，也是國內第一座橋下建築物。育成社會福利基金會總經理吳幸芳：「過去因為淹水之苦，所以我們希望把雨水，變成正向的能量，因此我們在改建的過程當中，特別把雨水變成回收，再利用的水資源，從橋面上的積水，可以把它收集成電，消毒變成園區的清潔，然後馬桶的用水灌溉用水。」提供身心障者就業機會 首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會自1994年成立以來，始終以「不遺漏任何一個人」為核心，提供心智障礙者全方位的照顧與就業支持，並積極推動永續建築與社會共融，希望全新的園區不只是服務據點，更是讓身心障礙者被看見、被接納的地方！(民視新聞楊怡安、林大帷台北報導)原文出處：導入低碳建築概念 全國首座綠建庇護園區落成民視影音 ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 5 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 4 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前