新莊快樂公園啟用 侯友宜：推動全齡共融休憩場域

全國第一座綠建庇護園區日前落成，育成基金會在庇護工場原址，重新打造一座嶄新的園區。不僅運用低碳建築概念，以木構結合回收鋼構作為主結構，減碳量相當於30公頃森林，一年的固碳量。同時設置雨水回收系統，用於澆灌、清潔，可以大幅減少自來水的使用量。這邊「憨寶貝」忙著整理車子，又是吸塵、打蠟；另一邊的則是裝麵包。座落在台北市建國南路、濟南路口橋下的，全國第一座低碳建築永續庇護園區，正式啟用。園區分為，洗車中心以及蕃薯藤餐廳，可提供80個以上的就業機會，其中庇護員工就將近一半。提供逾80個就業機會! 一窺全國首座綠建庇護園區 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會創會董事長陳節如：「我們全台大概有20幾萬，是心智障礙者，百分之30需要全程的服務，百分之70就可以來，訓練他們工作的機會，工作對他們來說是，非常快樂的，他們只要聽到，每天都非常準時要來上班，如果各縣市如果，大量的來做這些，給他們工作機會，我想這些小孩就，不用說放在家裡，造成家裡的負擔。」導入低碳建築概念 //全國首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會，20多年前在原址成立兩家庇護工場，去年3月啟動重建工程，新建全國首座的綠建庇護園區，不僅導入低碳建築概念，減碳量相當於30公頃森林一年的固碳量，還透過設置50噸雨水回收池，供園區澆灌、清潔用水，減少自來水消耗，同時也改善橋下淹水問題。該建築更榮獲「2023年淨零建築大賞」肯定，也是國內第一座橋下建築物。育成社會福利基金會總經理吳幸芳：「過去因為淹水之苦，所以我們希望把雨水，變成正向的能量，因此我們在改建的過程當中，特別把雨水變成回收，再利用的水資源，從橋面上的積水，可以把它收集成電，消毒變成園區的清潔，然後馬桶的用水灌溉用水。」提供身心障者就業機會 首座綠建庇護園區落成 (圖/民視新聞)育成社會福利基金會自1994年成立以來，始終以「不遺漏任何一個人」為核心，提供心智障礙者全方位的照顧與就業支持，並積極推動永續建築與社會共融，希望全新的園區不只是服務據點，更是讓身心障礙者被看見、被接納的地方！(民視新聞楊怡安、林大帷台北報導)原文出處：導入低碳建築概念 全國首座綠建庇護園區落成

民視影音 ・ 7 小時前