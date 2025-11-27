新莊快樂公園啟用 融入生態保育與永續發展

記者林普天／新北報導

位於新莊區瓊泰路旁的「快樂公園」已完工，新北市長侯友宜今（28）日前往親身體驗，並宣布正式啟用，公園的開闢不僅擴充了遊戲與休憩設施，更融入生態保育與永續發展理念，讓市民在親近自然的環境中，享受健康運動與安心休閒的時光。

侯友宜表示，新莊為新北市第2大行政區，人口眾多，公園及休憩空間的需求尤為迫切。快樂公園鄰近豐年國小及豐年市場，是當地居民重要的休憩據點，既有設施已無法滿足日益增加的使用需求，市府推動本公園的闢建工程，一併施作周邊計畫道路、學校人行道及公園，整合後面積達約6,400平方公尺，與未來的溫仔圳重劃區開發相鄰，並與對岸的瓊泰河濱公園相呼應，形成完善的綠廊與路網。

廣告 廣告

侯友宜強調，他任內積極推動全齡化共融公園，快樂公園依循「全齡友善、共融共享」理念設計，去年10月啟動開闢工程，投入經費約1億2,022萬元，滿足全齡化需求，提供多元友善空間，完工後有助於提升新莊整體生活品質。

新北市工務局長馮兆麟說，開闢範圍過去為菜園及雜樹林，市府活化閒置土地，著手改建為公園綠地。經廣泛徵詢民眾、地方團體及里長等各界意見，規劃出入口迎賓區、共樂地景沙坑區、蜂巢主題遊戲區、健康樂活區及快樂共享廣場等5大區。

新北市長侯友宜親身體驗快樂公園的各項遊具設施。(新北市工務局提供)