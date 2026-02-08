新莊思源路口挖破500毫米水管 侯友宜：力拚明晨恢復供水

新北市長侯友宜、副市長朱惕之與工務局長馮兆麟8日到現場視察。（張鎧乙攝）

新北市新莊區思源路、新北大道口今（8）日發生人行天橋施工破管事故，新北市長侯友宜到場視察時表示，該路口為新北市最繁忙交通節點之一，施工過程中不慎挖破自來水管線，市府已啟動最高規格應變，目標在明（9）日清晨完成搶修、降低停水與交通衝擊；台灣自來水公司也強調，已關閉制水閥並調度鄰近水網，現階段供水不受影響。

侯友宜指出，事故發生於人行天橋施工期間，挖破500毫米的自來水管線後造成水流外洩與路面積水。市府已第一時間與自來水公司緊急搶救，並同步進行交通疏導。他說，初步評估影響戶數將近上萬戶，範圍涵蓋五股、泰山以及新莊部分地區，市府將依搶修進度即時通報最新資訊，確保民眾知情。

針對隔日為上班日、是否影響通勤，侯友宜表示，已指示警政與交通單位「全力備戰」，從事故發生起至全面復工完成，警力將全程進駐，並依工程進度即時調整交管措施，隨時對外發布路況訊息，降低尖峰時段衝擊。

談到修復時程，侯友宜強調，市府與施工團隊已完成機具與開挖方式的整體盤點，若一切順利，期盼能在明天早上完成搶修、恢復正常供水。他也說，管線圖資年代久遠，部分資料存在落差，施工與探測過程難免出現資訊差異，後續將與自來水公司即時校正、全面檢討。

台灣自來水公司第12區管理處長陳文龍表示，破裂管線需在停水狀態下才能施工，目前已關閉新北大道大管的制水閥，並透過周邊水網調配供水，「目前供水不受影響」，將全力配合搶修作業，縮短施工時間。

新北市府補充，消防局已備妥水車，必要時支援臨時供水站，確保產業園區與住戶用水需求。

