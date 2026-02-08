新莊思源路施工誤挖水管 侯友宜到場督軍力拚明早復水

（記者陳志仁／新北報導）新北市新莊區思源路人行天橋新建工程今（8）日上午施工時，廠商因誤挖道路下方約3公尺處的自來水幹管，導致部分地區供水受影響；新北市長侯友宜獲悉後立即趕赴現場，要求市府團隊與自來水公司全力搶修，力拚9日上午恢復正常供水，確保市民生活所需。

圖／新北市長侯友宜（右二）、副市長朱惕之（右一）及工務局長馮兆麟（右三）等人前往現場，關心搶修進度。（新北市政府工務局提供）

侯友宜偕同副市長朱惕之、工務局長馮兆麟、消防局長陳崇岳、交通局長鍾鳴時等相關機關首長到場，實地了解施工狀況及供水影響範圍，市府災害應變中心同步進駐，並於現場開設前進指揮所，全面掌握搶修進度與即時狀況；侯友宜指出，市府跟水公司評估，目前應該會造成近上萬戶的用水受影響。

廣告 廣告

侯友宜表示，工程位於新北大道與思源路口，是新莊地區重要交通節點，施工過程誤挖自來水管線，導致新北產業園區一帶供水受影響，市府已責成相關單位與自來水公司全力合作，將影響降到最低；同時除交通做好疏導外，消防局的水車協力在備車，希望新北產業園區所有住戶的用水，不要受到太大的衝擊 。

工務局長馮兆麟強調，施工前已依規定完成地下管線調查，並於去年12月24日與自來水公司辦理會勘作業，惟地下管線圖資仍可能存在誤差，加上五工路因捷運工程施工後路型調整，導致施工時誤挖管徑約500毫米的自來水幹管；事發後，養工處即刻派員進駐，配合自來水公司展開緊急搶修。

主辦人行天橋工程的養工處長鄭立輝說明，自來水公司已即時關閉水閥，並採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免大規模停水；初步評估，影響範圍為五工路以北往新北產業園區方向，影響用戶約1萬戶，目標於9日上午完成修復作業。

馮兆麟補充，市府將持續掌握搶修進度，並同步檢討施工流程與地下管線圖資的精確度，強化跨單位協調與風險控管機制；確保公共工程施工安全，守護市民用水穩定與生活品質。

更多引新聞報導

黃金拍檔合體拚服務 廖先翔力挺蕭敬嚴汐止拜早年

迎新送暖挺農民 陳啟能、李坤城力挺平和里送地瓜

