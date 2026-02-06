新莊恐怖行車糾紛！機車男疑不滿「被瞪」 當街攻擊騎士、持鐵鎚逼近

記者林盈君／新北報導

本月5日上午，新北市新莊區一名21歲柯姓男子，前往丹鳳派出所報案，他表示騎乘機車行經中正路時，突然遭後方機車騎士毆打頭部，雙方停靠路旁後，對方（30歲）陳姓男子，竟從車廂內取出一把鐵鎚、緩緩逼近，作勢持續攻擊，柯男嚇得落荒而逃，立即騎車離開現場，並到派出所報案。

新莊男子攻擊騎士頭部，又持鐵鎚作勢攻擊，被警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後，立即查閱監視器畫面，鎖定涉案車輛及犯嫌身分，並循線於新莊區天祥街一帶，找到涉案的陳男，並查扣犯案用鐵鎚一把。陳男到案後供稱，疑似因誤會柯男「在瞪他」，氣得情緒失控，先徒手攻擊柯男頭部，之後又持鐵鎚作勢攻擊，全案後續將依恐嚇及傷害罪嫌，移請新北檢偵辦。

廣告 廣告

警方也呼籲，行車糾紛應理性溝通處理，切勿因一時情緒訴諸暴力。警方對任何暴力行為均秉持「零容忍」立場，必定迅速查辦、依法嚴懲。

新莊男子攻擊騎士頭部，又持鐵鎚作勢攻擊，被警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

新莊男子攻擊騎士頭部，又持鐵鎚作勢攻擊，被警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

新莊尾牙濺血！包商請款遭拒怒揮菜刀 現場酒瓶椅凳亂飛、監視器畫面曝

雞塊長出「超粗黑捲毛」！高雄女怒曬驚悚照 摩斯漢堡：嚴正檢討改進

員工遲到揪出賊！手搖飲「離職男」凌晨摸進店偷喝 老闆看監視器傻眼

板橋加油站悲劇！男「搶油槍」點火燒身 搶救26天、70％燒傷器官衰竭亡

