新莊恐怖車禍！轎車暴衝撞多車 司機OHCA搶救中

新北市新莊區幸福路近中和街口今（6日）發生一起交通事故。（圖／東森新聞）





新北市新莊區幸福路近中和街口今（6日）發生一起交通事故，一輛自小客車疑似失控，先後波及路上一部機車及多輛路邊停放車輛，造成3人受傷，其中自小客車駕駛OHCA送醫，機車雙載2人則為輕傷。事故原因仍待警方釐清。

根據初步了解，自小客車行經現場時不明原因失控，擦撞一輛正在路上行駛的機車，機車上2名乘員受輕傷。自小客車駕駛在事故後呈現無呼吸心跳，警消到場立即實施CPR，並將其緊急送往醫院，至於駕駛OHCA是否因身體突發狀況或因撞擊導致，仍待後續調查。

廣告 廣告

事故也波及路邊停放的一部汽車、兩部機車及兩輛自行車，所幸均無人受傷。警方已封鎖現場進行勘驗，詳細肇因將由交通事故鑑定單位進一步調查釐清。

更多東森新聞報導

24歲警遭撞重傷 分局長說明案情真情流露...哽咽哭了

被詐團逼死！20歲男大生走絕路...生前暖舉曝光

24歲警遭撞命危！轉送北部醫院 總統府發聲了

