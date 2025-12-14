新莊惡火奪命！16歲少女葬身火場 保全父深夜接噩耗崩潰痛哭

新莊凌晨惡火吞噬舊公寓，16歲少女逃生不及命喪火場。（圖 ／翻攝畫面）

新北市新莊區14日凌晨發生一起令人鼻酸的奪命火警，位於建中街的一棟4層樓老舊公寓，凌晨時分2樓不明原因突然起火，濃煙伴隨烈焰迅速竄出，火勢在短時間內吞噬屋內空間，讓熟睡中的住戶措手不及，當時整棟建築被濃煙包圍，情況相當危急。

消防局於凌晨4時33分接獲報案後，立即出動26輛消防車、61名消防人員趕往現場，抵達時2樓已冒出大量黑煙，並傳出屋內有人受困，消防人員立刻佈署水線灌救，並逐層搜索、同步疏散頂樓與其他樓層住戶，火勢於4時59分左右撲滅，燃燒面積約30平方公尺。

在後續殘火處理時，消防人員於2樓起火戶內、客廳與房間交界處，發現1名16歲周姓少女倒臥屋內，已呈OHCA狀態，明顯死亡，遺體有嚴重燒損，初步研判少女疑似在逃生過程中吸入大量濃煙而昏迷，最終未能逃離火場。

警方調查指出，該戶平時由59歲周姓男子與女兒同住，父女倆相依為命，周男從事保全工作，火災發生當下正外出值勤並不在家，直到接獲通知趕回，才得知唯一的女兒已不幸葬身火場，當場情緒潰堤悲痛萬分，場面令人不忍。

警方與消防單位初步勘查現場，未發現明顯可疑跡象，周邊監視器畫面與鄰里訪查亦未見異狀，後續將由消防局火災調查人員進行複勘，並由鑑識人員配合調查，以釐清真正的起火原因。

