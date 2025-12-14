新莊惡火少女喪命排除外力介入 疑逃生吸入濃煙昏迷

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區建中路公寓今天清晨驚傳惡火，傳出一名周姓少女不幸葬身火窟，新莊警分局接獲報案，派遣新莊派出所、中港派出所及中平派出所等共9名員警趕赴現場，於周邊路口實施交通疏導與管制，協助消防人員順利進行救災作業；鑑識人員採證及過濾監視器，排除外力介入，起火原因仍待調查釐清。

警方表示，火場為四樓建築物，起火點位於二樓，火勢已由消防人員撲滅，二樓住戶共2人，平時為59歲屋主周男及其未成年女兒周女同住，但火災發生當時僅周女一人在家，父親當時外出工作並未在家，消防單位發現周女時，失去生命跡象，初步研判係於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥於房門口。

警方鑑識人員初步檢視現場證物，尚未發現明顯異常情形，並同步調閱周邊公、私監視器畫面及訪查鄰近住戶，均未發現可疑狀況，後續將由消防局火災調查人員進行複勘，警察局鑑識中心及新莊分局鑑識小隊亦將配合到場鑑識，起火原因仍待消防火調人員進一步調查釐清。

