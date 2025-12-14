新莊惡火16歲少女不幸喪生 消防員悲嘆：妹妹抱歉，我們盡力了

新莊凌晨惡火撲滅後，消防員在公寓2樓發現逃生不及被燒成焦屍的16歲少女。（鏡新聞／民眾謝承恩提供）

新北市新莊區建中街今（14日）凌晨發生一起公寓火警，消防局接獲報案後立刻派出8分隊共61名消防員前往搶救，無奈仍有一名16歲少女不幸葬生火場。新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔遺憾發文表示：「RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。」

綜合媒體報導，警消今凌晨4時33分接獲報案，新莊建中街一處公寓2樓發生火警，消防局立即派遣8分隊、26輛各式消防車、61名消防員，在10分鐘內抵達現場搶救，共救出15名住戶，並在4時59分將火勢撲滅。

然而事後消防人員進入火場時，在2樓發現一名疑似逃生不及的16歲少女，在客廳被燒成焦屍。據悉，2樓客廳堆放雜物，燃燒面積約30平方公尺，確切的起火原因仍待進一步調查。

據報，消防第二大隊大隊長曾天柔在個人社群發文，向不幸罹難的少女表示歉意，並還原當時情況，在消防員抵達場時，火場已經全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，「但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。」他也承諾會繼續加油，全力守護每位市民。

