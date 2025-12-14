新莊惡火16歲少女亡 校長：她當副班長人緣不錯

命喪火窟的少女父親到殯儀館。（圖／東森新聞）





新北新莊一棟公寓今（14）日凌晨4點發生嚴重火警，跟父親住在2樓的16歲少女不幸逃生不及喪命。今天下午在板橋殯儀館進行相驗，少女就讀的穀保家商校長表示，少女在學校是副班長，人緣不錯，校方預計會在明（15）日安排班級團體輔導。

葬身火窟的16歲少女就讀穀保家商，校長透露她有著不錯的好人緣，擔任班上副班長，負責上課點名、管理出缺勤，班導師已經先將噩耗告知與她關係較親近的同學，之後也在班級群組宣布了，明天將由導師、輔導老師、學務處及校長本人進班做團體輔導。

根據了解，起火的公寓2樓屋主是少女59歲的父親，前一晚傍晚擔任大夜班保全的父親出門上班，少女獨自在家，沒想到半夜竟發生惡火。附近住戶曾經聽到少女喊救命，要她趕快逃，但已經為時已晚。

新北消防局獲報趕抵時，從起火燃燒的2樓發現一名沒有生命跡象的少女，初步研判是逃生過程吸入太多濃煙昏迷，遭火焚身成焦屍。檢警今下午在板殯進行相驗，少女父親在遺體冷藏室前悲慟不已，誰都沒想到夜半惡火讓相依為命的父女，就此天人永隔。

