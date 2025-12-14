新莊惡火16歲少女成焦屍 消防悲慟「妹妹抱歉」：我們盡力了

火警示意圖。本報繪製



火災無情，又帶走一條年輕性命。新北市新莊區建中街一處四樓公寓，今天（12／14）清晨發生火災，警消到場後立刻布水線滅火，雖然救出15名公寓住戶，卻在2樓發現一名16歲少女已被燒成焦屍。對此，新北市消防局第二大隊大隊長曾天柔萬分悲痛表示，「妹妹抱歉，我們盡力了」。

根據了解，警消今天14日清晨4時33分接獲報案，表示新莊區建中街某棟公寓的2樓冒出大量火煙，立即派遣8個分隊、26輛各式消防車及61名消防人員前往。

消防人員於4時39分到場，發現現場為一棟4層樓鋼筋混凝土（RC）結構的集合住宅，立即布設2條水搶救，並疏散、救出整棟公寓共15名住戶，最終火勢於4時59分被撲滅。消防人員搜索時，在2樓客廳發現一名16歲的少女疑因逃生不及，被燒成焦屍、明顯死亡。

曾天柔事後在臉書發文，沉痛指出：「到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位往上救援，共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」

初步調查，火勢集中在2樓客廳，燃燒面積約30平方公尺；至於確切起火點、燃燒原因以及火勢蔓延的經過，仍待火調人員進一步調查釐清。

