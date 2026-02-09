新莊挖斷水管恐再釀大斷水？侯友宜：目前沒有要停水

針對新莊工程挖破水管，新北市長侯友宜今受訪強調，雖然目前水壓有少一點，但沒有要公布停水。（新北市工務局提供）

淡水地區日前才因淡北道路工程挖斷水管導致大停水，新北市新莊區昨（8）日又傳因天橋新建工程挖斷水管導致自來水外溢路面。新北市長侯友宜今受訪強調，雖然目前水壓有少一點，但沒有要公布停水。

侯友宜說，昨天事情一發生到現在，市府不眠不休的積極的搶修，目前供水的狀況，雖然壓力有少一點，但是目前供水是沒有缺水的狀況。車道部分則縮減成1.5車道提供通行，市府還在搶修當中，希望能夠今天能夠順利完成，「所以目前還沒有公布要停水，所以現在供水還是正常」。

