新北市新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程挖損自來水管線事件，新北市政府徹夜投入搶修與應變，今（9）日上午交通與供水影響已逐步緩解，上班尖峰時間車流順暢，廠商將破損斷管切除並更換新管，同時清整周邊道路，並已提前於下午1時完成修復、恢復全線車道通行。對此，侯友宜上午受訪時指出，市府事發後不眠不休地積極搶修，沒有缺水的狀況。





今早9時30分，侯友宜在劉和然、新北市政府民政局長林耀長等人陪同下，前往板橋區公所，出席115年市長行動治理座談會議，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

快新聞／新莊挖破自來水管「已完成修復」 侯友宜：市府不眠不休積極搶修

新北市政府徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路已於今日下午1時全線恢復通行。（圖／新北市政府提供）

記者提問，新莊新北大道淹水狀況，目前搶救進度是否順暢？對此，侯友宜回應，從事發到現在，市府不眠不休地積極搶修，目前供水狀況雖然壓力有少一點，但沒缺水的狀況；車道已經縮減成1.5車道，還在搶修當中，希望能夠今天能夠順利完成。

工務局長馮兆麟說明，自來水公司已於中午前完成更換新管並回填灌漿加固作業，隨即廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，在下午1時提前開放五工路全線恢復通行，且全面恢復正常供水。

馮兆麟強調，後續將檢討施工管理與管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再度發生，確保公共工程施工安全，守護市民用水及生活品質。





