新莊擇善寺贈臘八粥 溫暖臺北醫院醫護、住院病友及就診民眾





氣溫驟降，衛生福利部臺北醫院今（8）日攜手佛光山新莊擇善寺，提前舉辦「臘八節消災祈福法會暨贈粥活動」，精心熬煮的2,000碗臘八粥，由住持妙進法師與鄭舜平院長共同分送給辛勞的醫護人員、住院病友及就診民眾，在寒風中如同股暖流注入醫院心田，祈願病友早日康復，大眾平安健康、吉祥如意。

妙進法師帶領多位師兄、師姐們，以大悲咒水與多種食材用心熬煮臘八粥，且為了讓身體微恙的病友也能安心食用，粥品特別講究軟爛適口、營養易消化，在裝碗後迅速直送臺北醫院，確保送至醫護與民眾手中時仍能保持溫熱。民眾接過臘八粥後說醫院辦臘八節活動，聽師父開示、說話，還能吃到佛粥，身體跟心裡都好暖。

妙進法師表示，佛祖在樹下悟道人人都有親近的佛性，跟聯合國17項永續經營不謀而合，包含消除貧窮、飢餓，提倡平等及多元夥伴關係。佛光山星雲大師長期提倡以臘八粥走入人群，讓民眾感受到佛法的溫暖、慈悲、普及化，與永續精神相互呼應。今天與大眾結緣贈粥，希望為辛勞的醫護人員送上支持與祝福，也為病友帶來安定與希望，祝願大家在新的一年和諧共生、馬到成功。

臺北醫院鄭舜平院長感謝佛光山新莊擇善寺及國際佛光會中華總會，並指長年與臺北醫院共同辦理臘八節、浴佛節活動，讓醫護人員與病友感受到心靈上的撫慰與溫度，這樣的跨界合作展現社會共同守護健康與弱勢的力量，也與醫院長期推動的永續理念相契合。臺北醫院在推動ESG不遺餘力，去年獲得全臺ESG最高榮譽獎項「民間團體類 國家永續發展獎」，未來也將積極落實永續行動，為社會帶來正向、永續的影響力。

