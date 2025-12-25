新莊文德段公辦都更工地鋼筋掉落 砸慈祐宮旁樹木及花台

2025年12月25日新北市／新莊文德段公辦都更工地25日一根長約120公分的鋼筋從高處落下，造成新莊慈祐宮後方的樹木及魚池旁的花台損壞，遭市府要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。（新北市議員翁震洲服務處提供／吳嘉億新北傳真）

2025年12月25日新北市／新莊文德段公辦都更工地25日一根長約120公分的鋼筋從高處落下，造成新莊慈祐宮後方的樹木及魚池旁的花台損壞，遭市府要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。（新北市議員翁震洲服務處提供／吳嘉億新北傳真）

位在新莊區文德段的公辦都更案工地，今（25）日午間一根長約120公分的鋼筋從高處落下，造成新莊慈祐宮後方的樹木及魚池旁的花台損壞，市府工務局獲報前往勘查，針對違反建築法第63及89條之規定，已要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。

新北市議員翁震洲表示，都更案臨近捷運及學校是通勤人流頻繁的路段，所幸今日因行憲紀念日假期未砸傷人員，已請工務局前往勘查要求全面停工，直到完成工地及防護改善為止。

翁震洲進一步說到，後續持續追蹤要求新北市財政局及建設公司做好應有的公安防護，逐一檢視工地安全及周邊情形，確保市民通行及生活安全；強調若市府的公辦都更都做不到以身作則，又將如何讓市民信服新北市的施工品質。

新北市政府工務局施工科科長陳俊翰表示，獲報後派員前往勘查，該工地正進行外牆泥作工程及屋頂層清理作業，因現場未做妥相關安全維護措施，涉及違反建築法第63及89條之規定，已要求勒令停工，並核處最重9萬元罰鍰。

