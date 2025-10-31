新莊新北大道三段追撞車禍 肇事車起出疑似K他命
記者黃秋儒／新北報導
新莊區新北大道三段2號昨（30）15時許發生一起交通事故，新莊警分局接獲110勤務中心通報後立即由交通分隊前往處置，經了解，陳姓男子(25歲)駕駛自小客車沿新北大道三段往三重方向直行，另謝姓男子(44歲)駕駛自小貨車沿新北大道三段往三重方向直行，周姓男子(35歲)駕駛自小客車沿新北大道三段往桃園方向直行，陳男疑似因不明原因偏向後撞擊前方同向謝男，再推行謝男與對向周男發生碰撞。
新莊警分局指出，三人於現場實施酒測值均為0，謝男嘴角撕裂傷、周男左手擦挫傷三人意識均清楚，經救護人員送至部立台北醫院就醫，警方於陳男(25歲)車上發現一包疑似K他命之毒品，將對陳嫌實施採尿及製作生理平衡表。全案事故由新莊分局交通分隊實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄。
