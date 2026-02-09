新莊新北大道、五工路口 挖損水管搶修

新北新莊區新北大道與五工路口，因施作人行天橋新建工程不慎挖損自來水管，台水公司第十二區處連夜完成挖損自來水管搶修並調配供水。

台水公司十二區處表示，第一時間動員人力投入現場搶修作業及調配供水，以不影響用戶用水方式進行搶修，並於現場成立前進指揮所，出勤主管同仁頂著寒流低溫不眠不休克服困難完成漏水搶修。

台水公司十二區處指出，新北市政府養工處承商昨進行基樁作業時，誤挖損板新廠位於五工路口管徑約500mm自來水管線，台水公司十二區處至現場即關閉閥栓避免道路積水影響交通，在不影響用戶用水方式漏夜進行管網調配供水，以滿足民眾用水需求，以降壓取代停水，有效避免因修漏而造成大規模停水的情形發生。

另，感謝新北市政府及警方協助施工及交通疏導，讓搶修作業能順利，維持民眾通行及基本用水的需求，目前已動員同仁進行排水排氣作業，轄區用戶均可恢復正常水壓，如個別用戶有無水問題，請撥打轄內服務所或1910服務專線，將派員瞭解協處。