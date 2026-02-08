新莊施工意外！挖斷自來水主幹管 新北大道1車道變「小河」

現場路面大量積水。翻攝畫面

新北市新莊區新北大道與五工路口，今（8日）上午11時許出現路面大量積水的情況，經了解為施工不慎挖破水管，導致自來水外洩，造成1個車道路面淹水，警方獲報後到場實施交通管制，後續由自來水公司到場關閉水源及搶修，防止積水面積擴大。

新北市養工處實施新莊思源路跨新北大道人行天橋新建工程，施工廠商今日開挖天橋地基時，不慎挖斷自來水公司主要幹管，導致水管破裂，大量自來水外洩，使新北大道及五工路口路面出現大量積水，造成其中1個車道受到影響。

新莊警分局接獲通報後，派員到場疏導車流，並加強現場交通管制，同時通知同步通知自來水公司到場緊急關閉水源及搶修，以防止積水範圍擴大，後續將持續配合相關單位確保用路人安全。



