新莊施工挖破水管 影響逾萬戶

新北市新莊區思源路與新北大道口8日發生施工不慎挖破地下自來水管，造成路面積水、交通受阻，影響約1萬戶用水，經搶修於9日中午恢復交通及用水。針對外界質疑「圖資有誤」導致挖破管線，自來水公司表示，管線圖資並無錯誤，問題關鍵在於施工前未確實進行探挖確認。

養工處8日上午11時許，施作思源路跨越新北大道人行天橋基樁作業時，誤挖地下約3公尺處、管徑約500毫米的自來水幹管，造成大量清水湧出，水流漫至新北大道外側車道及五工路方向，局部路段一度出現明顯積水。新北市長侯友宜8日到場了解狀況，指示工務、交通、警察、消防、水利及自來水公司啟動跨局處應變機制，全力降低對民生與交通衝擊。

工務局說明，案發後水公司隨即完成降壓供水與關閥，工程團隊夜間展開抽排水、清挖管溝及鋼板樁打設作業，清晨完成臨時擋土設施後順利露出破損管線。修復過程中另發現同一管線尚有第2處漏水點，隨即擴大開挖確保修復品質，最終提前於下午1時完成換管與回填，全線恢復通行與正常供水。

台水發言人武經文表示，水公司一向依法提供正確管線圖資，且在施工前的會勘與文件中，已多次提醒施工單位務必進行探挖作業，以確認實際管線位置。他指出，該案並未依規定完成探挖，也未通知水公司到場協助，才是導致意外的主因。

武經文強調，無論是中央或地方政府主辦工程，標準流程皆包含圖資套繪、管線協調會及必要時的探挖確認，探挖是避免誤挖最關鍵的一道防線。水公司相關文件皆有施工廠商簽認，卻未落實探挖，後續將配合市府檢討施工管理與管線協調機制。