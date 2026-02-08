新莊施工誤挖幹管 萬戶沒水用

新北市新莊區思源路與新北大道口8日發生施工不慎挖破地下自來水管幹管的事故，造成路面積水、交通受阻。（張鎧乙攝）

新北市新莊區思源路與新北大道口8日發生施工不慎挖破地下自來水管幹管的事故，造成路面積水、交通受阻，影響約1萬戶用水。新北市長侯友宜到場視察指示工務局、自來水公司全力搶修，盼9日完成修復。台水表示，將配合市府全力搶修，目標於9日上午完成修復、恢復正常供水。

新北市政府說明，事故發生於上午11時許，養工處施作思源路跨越新北大道人行天橋基樁作業時，誤挖地下約3公尺處、管徑約500毫米的自來水幹管，造成大量清水湧出，水流漫至新北大道外側車道及五工路方向，局部路段一度出現明顯積水。

侯友宜昨下午前往現場視察時指出，新北大道與思源路口是新莊最繁忙的交通節點之一，市府已要求警政、交通單位「全力備戰」，從事故發生到復工完成，全程派駐警力隨工程進度滾動調整交管措施，並透過即時管道對外發布路況。他也強調，市府已準備臨時供水與相關應變，希望降低對通勤族與產業園區的衝擊。

工務局說明，施工前已依規定完成地下管線調查並與自來水公司會勘，但因部分地下管線年代久遠，圖資與實際位置可能存在落差，加上五工路周邊曾因捷運工程改變路型，導致施工過程中誤挖管線。市府已要求全面釐清圖資差異，並檢討後續施工流程與風險控管。

台水評估，受影響範圍主要為五工路以北、往新北產業園區方向，包含五股、泰山及新莊思源路周邊，影響用戶約1萬戶。侯友宜表示，隨著開挖與搶修進度不同，影響範圍仍會滾動調整，市府將即時對外說明最新狀況。

台水第12區管理處長陳文龍表示，破裂管線須在停水狀態下才能施工，目前已關閉新北大道主要制水閥，並透過周邊水網調配供水，「目前供水未全面中斷」，將配合市府全力搶修，目標於9日上午完成修復、恢復正常供水。

交通局表示，目前五工路往新北產業園區方向封閉管制，自來水公司持續搶修中；往新北產業園區方向用路人改道由化成路、新知六路、五工六路等替代道路行駛。