新莊施工誤挖自來水管市府團隊迅速應變 侯友宜市長視察盼9日早恢復供水

侯友市長(右二)、朱惕之副市長(右一)及工務局長馮兆麟(右三)等人前往現場，關心搶修進度。新北市工務局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，今(8)日上午進行基樁作業時，施工廠商在道路下方約3公尺誤挖自來水管線，影響部分供水，新北市府團隊第一時間啟動緊急應變機制並通報自來水公司，侯友宜市長獲悉趕赴現場關心，要求各單位合力加速搶修，希望能在明天上午恢復正常運作，以確保民眾生活所需。

侯友宜偕同副市長朱惕之、工務局長馮兆麟、消防局長陳崇岳、交通局長鍾鳴時等各機關人員，趕赴現場實地了解施工狀況及供水影響範圍，市府災害應變中心進駐現場並同步開設前進指揮所，全面掌握修復現況。侯友宜表示，本工程位於新北大道與思源路口，為新莊地區重要道路，今日人行道施工過程誤挖自來水管，新北產業園區一帶供水受到影響，市府團隊與自來水公司全力搶修，降低對民眾的不便。

新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程進行基樁作業時，廠商誤挖自來水管線，市府與自來水公司全力搶修。新北市工務局提供

工務局長馮兆麟指出，施工前已依規定完成管線調查，並與自來水公司於去年12月24日辦理會勘作業，惟因地下管線圖資可能存在誤差，加上五工路因捷運施工後路型改變，致施工過程中誤挖管徑約500mm之自來水幹管。養工處立刻派員進駐，配合自來水公司執行緊急搶修作業。

主辦人行天橋工程的養工處長鄭立輝表示，自來水公司隨即關閉水閥，同時採取減壓供水及調配供水措施，維持民眾基本用水需求，避免大規模停水情形發生。初步評估，影響範圍為五工路以北往新北產業園區方向，影響用戶約1萬戶，目標於9日上午完成修復。

市府團隊與施工廠商全力搶修，廠商堆置沙包以防水流外溢，減少車輛通行的影響。新北市工務局提供

馮兆麟強調，市府持續掌握搶修進度，並釐清相關圖資，也將全面檢討施工流程及管線圖資精確度，強化跨單位協調與風險控管，確保公共工程施工安全，守護市民用水及生活品質。