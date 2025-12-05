新莊暴走男拿西瓜刀沿路攔車揮舞 遇快打警孬說「我喝醉了」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

吳男拿著西瓜刀在新莊龍安路上沿路攔車揮舞。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區龍安路上，昨天（4日）深夜10時許，有1名男子拿著西瓜刀在路中央攔車揮舞及逗留，警方獲報立即出動快打警力到場處置，男子被警方壓制後竟孬喊「我喝醉了」，男子因全身散發濃烈酒味，最後被警方帶回派出所保護管束並依社會秩序維護法究辦。

快打警力到場。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天深夜10時許，新莊警分局接獲報案，有1名男子拿著西瓜刀，在龍安路上沿路揮舞並攔下路過的汽車，於是立即啟動光華派出所8名線上快打警力趕抵現場，到場後發現，脫序的是1名51歲的吳姓男子，因其全身散發濃烈酒味，且不斷大聲咆哮「我喝醉了」。

警方喝令吳男放下西瓜刀。（圖／翻攝畫面）

警方為避免吳男危害他人安全及吳男自傷，當場喝斥並命令吳男拋棄西瓜刀，隨後立即壓制吳男避免其脫序，並帶返派出所保護管束，本次事件並未有民眾遭受波及，吳男酒醒後經警詢後，被依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」對吳男進行調查。

警方到場壓制吳男。（圖／翻攝畫面）

新莊警分局呼籲，民眾應理性飲酒，切勿因酒後失控行為影響自身安全，或造成周遭民眾驚慌。警方提醒，若發現可疑人物持械、情緒異常或有其他危險情況，務必立即撥打110報案，警方將在第一時間派員處置，共同維護新莊地區的安全與安寧。

