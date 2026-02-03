新莊未立案補習班罰不怕陳世軒提4要求 新北教育局依法嚴辦「零容忍」

248260203a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新莊區一間未立案補習班長期違法經營，累計遭教育局裁罰超過200萬元仍持續授課，甚至傳出疑似不當管教學生情形。市議員陳世軒質疑業者公然挑戰公權力，要求市府採取更具實效的強制作為，避免孩子在風險環境中學習；新北市教育局強調，已將該場所列為高風險對象，後續將依法從嚴處理，絕不寬貸。

陳世軒指出，這間補習班位於新莊裕民街，去年3月稽查時發現現場正在上課，當場勒令停業並裁罰25萬元，去年累計裁罰達150萬元。今年1月再接獲民眾檢舉，反映仍持續營運，並出現疑似教師不當管教學生情事，教育局複查後再罰50萬元並張貼停辦公告，但隔日公告卻疑似遭人撕除。

陳世軒表示，短短11個月內累計裁罰超過200萬元，業者仍照常營業，顯示單靠罰款與公告完全無法發揮嚇阻效果。他質疑，一旦發生意外，責任由誰承擔，等到事故發生再談補救已經來不及。

陳世軒提出4項要求，第一，對屢次違法業者，應會同公共安全聯合稽查小組，依《行政執行法》採取斷水、斷電等直接強制措施；第二，針對民眾檢舉的不當管教事件，限期完成調查，若屬實應重罰業者，並將涉案教師列入全國不適任人員系統；第三，主動協助家長退費，確保學生權益；第四，加強全市未立案補習班稽查，避免類似情形再度發生。

教育局回應，此補習班未立案違法經營，已列管稽查11次，針對違法辦理補習班業務累計裁罰150萬元。市府於1月28、29日及2月2日複查，確認仍對國小學生授課，依《補習及進修教育法》按日連續處罰75萬元並勒令停辦與公告，累計裁罰金額達225萬元，展現對違法行為零容忍立場。

教育局也表示，已將非法經營的補習班列為高風險違規對象，提報公共安全聯合稽查小組跨局處列管，後續將會同消防、工務等單位進行聯合稽查，若再查獲違法授課，將依法從重處分，並視情節採取斷水、斷電等強制措施。同時，針對擅自移除市府公告情事，已依法移送究責，並主動通知學校協助家長轉銜合法補習班，持續加強宣導與資訊公開，確保學生受教安全與權益。

